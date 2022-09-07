Карасев обслужит матч «Ростов» – «Спартак», Иванов будет судить игру ЦСКА – «Краснодар» и другие назначения 9-го тура Мир РПЛ

Назначены судьи и инспекторы на матчи 9-го тура Мир Премьер-лиги.
9 сентября (пятница)
Судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.
10 сентября (суббота)
Судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
Судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Алексей Тюмин.
11 сентября (воскресенье)
«Урал» – «Торпедо»
Судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Игорь Синер.
«Факел» – «Локомотив»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Зенит» – «Оренбург»
Судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – «Спартак»
Судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.