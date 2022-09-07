Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал US Open

Шестая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале US Open обыграла Каролину Плишкову – 6:1, 7:6.
Белоруска вышла в полуфинал US Open второй год подряд. Она стала первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2019-2020-м, которой это удалось.
Всего Соболенко третий раз добралась до 1/2 финала на «Большом шлеме» (также сделала это на «Уимблдоне»-2021).
По ходу турнира белоруска отыгралась с 2:6, 1:5 и двух матчболов против Кайи Канепи.
За первый финал «Шлема» в карьере Соболенко поборется с Игой Швентек или Джессикой Пегулой. В случае победы она вернется в топ-5.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе