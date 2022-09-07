«Челси» уволил Тухеля не из-за результатов. Новые владельцы сомневались, что он подходит проекту, а игроки потеряли веру в тренера (The Telegraph)

«Челси» уволил не из-за поражения в Лиге чемпионов.

Как пишет The Telegraph, об отставке тренеру сообщили в среду утром. Вероятно, до назначения нового тренера готовить команду к матчам будет Энтони Бэрри.

Отмечается, что увольнение Тухеля не связано со слабыми результатами «Челси» на старте сезона. Вчерашнее поражение от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов также не стало решающим фактором при принятии решения об отставке. Будущее Тухеля в «Челси» было под вопросом до вчерашней игры и не зависело от результата матча в Загребе. Эти сведения подтверждает и Sky Sports.

У новых владельцев уже давно возникли сомнения относительно того, подходит ли Тухеля для строительства долгосрочного проекта. У боссов лондонского клуба были вопросы к отношению Томаса к делу.

Также сообщается, что некоторые игроки потеряли веру в тренера. Атмосфера на базе «Челси» описывается как «напряженная».

Теперь владельцы «Челси» хотят найти тренера, который будет готов вкладываться в долгосрочный проект и выстраивать его.

Сообщалось, что кандидатами на пост главного тренера «Челси» сейчас являются Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино и Грэм Поттер.