Вероника Степанова: «До все большего количества народа на Западе начинает доходить, что мы не рухнули. А им, наоборот, предстоит сложная зима»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете поделилась мнением о санкциях против России.

«Мне кажется, до все большего количества народа на Западе начинает доходить, что мы не рухнули, а им, наоборот, предстоит сложная зима.

Я, кстати, уверена, что они ее переживут, справятся, одолеют. Они тоже крепкие, находчивые, они тоже умеют терпеть. Вопрос только: зачем, чего ради отказываться от привычных благ? Включая и полноценные спортивные соревнования.

Я чувствую изменение настроения там по тону сообщений, что мне приходят. Анонимного хейта все меньше, попытки нравоучений совсем пропали, зато все больше «я скучаю по вам, россияне».

Наивности нет. Как сказал недавно мой старший товарищ по сборной уважаемый Александр Андреевич Бессмертных, «тамошним политикам абсолютно фиолетово, что он думает».

«Он» в данном случае – , который робко выразился о необходимости возвращения российских лыжников на международную арену. Наверное, Йоханнес тоже чувствует, что люди вокруг него несколько по-другому стали думать. Уже шаг в верном направлении.

Кстати, словами все не ограничивается. После паузы практических контактов восстанавливается все больше. Какие-то западные фирмы из нашей лыжной индустрии тихо возвращаются в Россию.

А на смену ушедшим совсем (таких мало, но есть) начинают приходить новые. Надеюсь дать больше подробностей на эту тему в ближайшее время. Не отключайтесь!» – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска