Коляда о произвольной программе «Танго в сумасшедшем доме»: «Я не высмеиваю Ленина. Но Советский Союз мне не нравится»

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

– Как вам новая программа при зрителях в таком формате?

– Мне нравится. Есть конечно над чем работать. Сейчас не могу сказать точно.

– Четверные?

– Да все вместе.

– Необычные белые перчатки – почему?

– (пожимает плечами) Алексей Николаевич (Мишин) сказал, сегодня катаемся в белых. Мне непринципиально.

– Вы катали Нуреева, который эмигрировал из СССР, теперь катаете музыку на произведение «Жизнь с идиотом», где высмеивается Ленин. Вас советским человеком по убеждениям не назвать?

– Я не высмеиваю Ленина, нет. Но да, я родился в России, не в Советском Союзе.

– Советский Союз как идея вам не очень заходит?

– Ну, мне не нравится. Это мое мнение.

– Сейчас многое возвращается из этого времени. Вы за или против школьной формы?

– Я за. Здесь – да. Я ходил в школьной форме, не вижу в этом ничего плохого.

– Но ты же против одинаковости, ты как-то говорил. Как же свобода самовыражения?

– Не хочу сейчас сильно углубляться в эту тему, скажу просто, что я за.

– Еще одна тема – в школах во время уроков запретили пользоваться телефонами. Вы играли в телефон в школе?

– У меня до седьмого класса телефона не было. Как-то жил без него нормально. Но я играл между уроками. Любимая игра? Не помню.

– Вчера вы сказали, что нет планов на олимпийский цикл, но на вечер есть. А на какой срок обычно планы?

– Это секрет.

– На контрольных прокатах сборной России и Гран-при России вас ждем?

– Да, конечно.

– Сколько четверных планируете исполнять?

– Оставлю этот вопрос в секрете, – сказал Коляда.

Михаил Коляда: «Если бы я родился в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое»