Россия сыграет с Киргизией в гостях 24 сентября. Матч с Ираном состоится в ноябре

Сборная России проведет три товарищеских матча осенью.
24 сентября в Бишкеке Россия сыграет со сборной Киргизии. Команды встретятся впервые в истории.
Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир – он состоится в 2023 году. В последних трёх матчах Киргизия выиграла у Сингапура, Мьянмы и сыграла вничью с Таджикистаном.
Кроме того, РФС достиг договоренности о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном, а также ведет переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.
«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.