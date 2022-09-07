Россия сыграет с Киргизией в гостях 24 сентября. Матч с Ираном состоится в ноябре

проведет три товарищеских матча осенью.

24 сентября в Бишкеке Россия сыграет со сборной Киргизии. Команды встретятся впервые в истории.

занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир – он состоится в 2023 году. В последних трёх матчах Киргизия выиграла у Сингапура, Мьянмы и сыграла вничью с Таджикистаном.

Кроме того, достиг договоренности о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с , а также ведет переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.

«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.