«Бавария» не проигрывает в группе ЛЧ 29 матчей – с 2017 года. Она рекордные 19 лет подряд начинает турнир с победы

«Бавария» продлила рекордную серию побед в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла «Интер» в гостях со счетом 2:0. Уже на протяжении 19 лет мюнхенцы выигрывают в стартовом матче турнира, причем 17 раз они даже не пропускали.

Также «Бавария» продлила серию без поражений на групповом этапе. В последний раз ее обыгрывали на этой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ» во втором туре. С тех пор у немецкого клуба 26 побед и 3 ничьих. К тому же во всех этих играх она забила.