Тьерри Анри: «Мбаппе может создавать и забивать. Холанд ничего не создает – только завершает. Мой голос – за Килиана»

Тьерри Анри рассказал, что как игрок нравится ему больше, чем .

Вчера француз сделал дубль в матче группового этапа между и «Ювентусом» (2:1). Норвежец дважды забил за «Манчестер Сити» в игре с «Севильей» (4:0).

«Мбаппе может создавать и забивать. Холанд ничего не создает – он только завершает атаки. Мбаппе может играть и справа, и слева, и в центре. Холанд может играть только в центре. Это чудесный игрок, и с ним может выиграть Лигу чемпионов.

Но пока мой голос по-прежнему принадлежит Мбаппе», – сказал бывший форвард сборной Франции.

У Холанда уже 25 голов в ЛЧ и 12 за «Сити». Это вообще может быть правдой?

Мбаппе забил 35 голов в ЛЧ даже раньше Месси. А Роналду он обогнал на 4 года