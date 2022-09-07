Тьерри Анри: «Мбаппе может создавать и забивать. Холанд ничего не создает – только завершает. Мой голос – за Килиана»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Тьерри Анри рассказал, что Килиан Мбаппе как игрок нравится ему больше, чем Эрлинг Холанд.

Вчера француз сделал дубль в матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ювентусом» (2:1). Норвежец дважды забил за «Манчестер Сити» в игре с «Севильей» (4:0).

«Мбаппе может создавать и забивать. Холанд ничего не создает – он только завершает атаки. Мбаппе может играть и справа, и слева, и в центре. Холанд может играть только в центре. Это чудесный игрок, и с ним «Ман Сити» может выиграть Лигу чемпионов.

Но пока мой голос по-прежнему принадлежит Мбаппе», – сказал бывший форвард сборной Франции. 

У Холанда уже 25 голов в ЛЧ и 12 за «Сити». Это вообще может быть правдой?

Мбаппе забил 35 голов в ЛЧ даже раньше Месси. А Роналду он обогнал на 4 года

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