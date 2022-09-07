Олег Матыцин: «Делаем все возможное, чтобы Россия стала участником Олимпиады-2024. Без России Игры практически потеряют смысл»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о вероятности участия российских спортсменов в -2024 в .

– Какие у нас шансы принять участие на ближайшей Олимпиаде-2024 в Париже?

– Если коротко, то делаем все возможное, чтобы Россия стала активным участником Олимпиады в Париже. Я уже сказал, что мы активно взаимодействуем с международными федерациями через наши всероссийские спортивные федерации. Работаем по дипломатическим каналам, убеждая, что без России Олимпийские игры практически потеряют смысл.

– На данный момент нас вообще не хотят туда впускать?

– Сейчас сложно сказать, потому что каждая из международных федераций отдельно принимает решение о допуске к отборочным квалификационным соревнованиям к Олимпиаде. Если кого-то до них не допустят, то очень сложно будет решать вопросы об участии спортсменов в самих Олимпийских играх.

Надеюсь, торжество принципов олимпизма останется. Мы не давали поводов нарушать олимпийские принципы. Надеюсь, с другой стороны будет такая же позиция.

– Когда будет временная отсечка, после которой мы поймем, что наши спортсмены будет или не будут участвовать в Олимпиаде-2024?

– По большинству видов спорта это следующий календарный год, 2023-й. Но это в компетенции конгрессов или конференций каждой из международных спортивных федераций как высших органов управления этих федераций. За редким исключением такие решения могут принимать исполкомы федераций. Исходя из их решений, думаю, что до конца нынешнего года будут понятны наши перспективы в этом вопросе, – сказал Матыцин.