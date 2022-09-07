Тедеско уволен из «РБ Лейпциг» после 1:4 от «Шахтера» в ЛЧ. Клуб идет 11-м в Бундеслиге

покидает пост главного тренера .

Немецкий клуб сообщил о прекращении сотрудничества с 36-летним специалистом, который возглавил команду в декабре 2021 года. Также из «РБ Лейпциг» ушли ассистенты Тедеско Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

«Лейпциг» в скором времени объявит имя нового главного тренера команды. Сообщалось, что им может стать Марко Розе, покинувший дортмундскую «Боруссию» в мае 2022 года.

Немецкая команда проиграла два матча подряд с общим счетом 1:8. Вчера «Лейпциг» уступил «Шахтеру» (1:4) в стартовом туре группового этапа .

В Бундеслиге «Лейпциг» одержал одну победу в пяти турах. Сейчас команда идет на 11-м месте в таблице.

«Лейпциг» получил 1:4 от «Шахтера». Кошмар начался с дикого привоза вратаря Гулачи