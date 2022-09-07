Рублев проиграл все шесть четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open US Open Ролан Гаррос ATP Марин Чилич Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Даниил Медведев Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

11-я ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале US Open проиграл №26 Фрэнсису Тиафу – 6:7, 6:7, 4:6.

Для Рублева это был шестой четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2.

На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.

На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.

По итогам US Open Рублев все равно вернется в топ-10 – он будет либо девятым, либо десятым, если Янник Синнер выйдет в полуфинал.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные