Рублев проиграл все шесть четвертьфиналов на «Больших шлемах»

11-я ракетка мира в четвертьфинале US Open проиграл №26 – 6:7, 6:7, 4:6.

Для Рублева это был шестой четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2.

На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

На US Open-2020 – в трех сетах .

На -2020 – в трех сетах .

На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2022 – на решающем тай-брейке.

По итогам US Open Рублев все равно вернется в топ-10 – он будет либо девятым, либо десятым, если выйдет в полуфинал.

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