Рублев проиграл все шесть четвертьфиналов на «Больших шлемах»

11-я ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале US Open проиграл №26 Фрэнсису Тиафу – 6:7, 6:7, 4:6.
Для Рублева это был шестой четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2.
На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.
На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.
На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.
На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.
На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.
По итогам US Open Рублев все равно вернется в топ-10 – он будет либо девятым, либо десятым, если Янник Синнер выйдет в полуфинал.
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