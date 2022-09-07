«Челси» назначит Поттера завтра, скорее всего. Тренер подпишет долгосрочный контракт

близок к назначению на должность главного тренера «Челси».

По сведениям журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, сегодня этого ожидать не стоит, поскольку специалисту, сейчас возглавляющему еще предстоит встреча с руководством «синих».

Вероятно, что о соглашении с 47-летним англичанином объявят завтра. С ним будет подписан долгосрочный контракт, тренер получит возможность привить команде новую культуру.

Ранее сообщалось, что «Челси» придется заплатить «Брайтону» 10 млн фунтов в качестве компенсации.

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