🤯 Тухель уволен из «Челси». Клуб проиграл «Динамо» Загреб в ЛЧ и идет 6-м в АПЛ

покидает .

Лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с немецким специалистом.

Вчера «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Это был его 100-й матч во главе команды.

В АПЛ «синие» занимают 6-е место. У команды три победы, ничья и два поражения в шести турах чемпионата.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Следующий матч «Челси» проведет 10 сентября. Команда сыграет с «Фулхэмом» в гостях.

«Сейчас у нас ничего не получается». У «Челси» Тухеля – 3 поражения в 7 матчах сезона