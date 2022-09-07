Валерий Карпин: «Матчи сборной необходимы – показать, что мы живы. Сыграть с Киргизией в этих условиях – успех»

считает, что товарищеские матчи необходимы сборной России.

В сентябре команда сыграет с Киргизией, в ноябре – с Ираном. Еще один соперник, с которым Россия встретится в ноябре, станет известен позднее. Сообщалось, что им может стать сборная Боснии и Герцеговины.

«Матчи сборной необходимы на 300%. Показать, что мы есть, мы живы. Сыграть с Киргизией в нынешних условиях – это успех. Это нужно.

В окончательном списке будут 23 полевых и 3 вратаря. Вопрос по вратарям – к Виталию Кафанову. В списке есть ребята, которых не вызывали, которым впервые пришли приглашения. У нас нет, кроме вратарей, игроков старше 30 лет.

Никто не понимает, когда случится наше возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых, чтобы они почувствовали атмосферу», – сказал тренер сборной России и «Ростова».