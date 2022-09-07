СБР отправит письмо в IBU по поводу отстранения россиян: «Страдают именно спортсмены, хотя они никоим образом не связаны с происходящим в мире»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) рассказал, что 8 сентября организация отправит письмо в Международный союз биатлонистов (IBU).

Ранее исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил дистанцироваться от конфликта на Украине.

«С одной стороны, мы оспариваем юридический статус тех решений, которые были приняты против нас. С другой, мы хотим сказать о том, что руководителям IBU следует в первую очередь задуматься о спортсменах, судьбы которых они готовятся решить. Страдают именно спортсмены, хотя они никоим образом не связаны с происходящим в мире.

Также хотим обратить внимание членов конгресса IBU на другие виды спорта – например, на проходящем прямо сейчас в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису в четвертьфиналах играют два россиянина. Как это помешало мировому теннису?

Наша главная инициатива – пересмотр весенних решений , возможность участия российских биатлонистов в международных соревнованиях. Иное нарушает Олимпийскую хартию, в которой спорт четко стоит вне политики», – сказал Майгуров.