Гжегож Крыховяк: «До ситуации на Украине даже не думал, что уеду из России. В «Краснодаре» чувствовал себя прекрасно, руководство хотело, чтобы я остался»

Экс-игрок «Краснодара» рассказал о причинах ухода из клуба.

В июле польский полузащитник перешел в саудовский на один год.

– Почему ты выбрал Саудовскую Аравию?

– Были и другие варианты, в том числе из Европы. Я проанализировал предложения и выбрал лучший вариант.

– Это большой сюрприз.

– Скажу так: когда я был в «Реймсе», я не думал, что уеду в Испанию. Играя за «Севилью», я даже не думал, что меня купит «ПСЖ», причем нынешний «ПСЖ».

До ситуации на Украине я даже не думал, что уеду из России. В «Краснодаре» я чувствовал себя прекрасно, спортивный проект был великолепен.

Выяснилось, что через несколько месяцев мне нужно было собираться и ехать в Грецию. В футболе сложно что-то планировать, если не сказать больше.

– Как проходили переговоры с «Краснодаром»?

– Руководство хотело, чтобы я остался, и другого варианта не рассматривали. Это очень осложняло всю ситуацию.

Как только УЕФА (вероятно, имеется в виду – прим. Sports.ru) разрешил уходить в аренду, наши переговоры, по сути, закончились. «Краснодар» сдался.

Я постарался как можно скорее найти новый клуб, чтобы нормально начать подготовительный период, так как последние несколько месяцев были довольно динамичными.

– Так что, если бы не аренда, тебе бы пришлось остаться в России, верно?

– Да. «Краснодар» твердо стоял на своем, и я мало что мог сделать.

– Была ли возможность расторгнуть контракт?

– Не было такой возможности. Это также бы повлекло за собой астрономические финансовые потери.

Ни один клуб не допустит ситуации, когда однажды игрок скажет: «Я не хочу здесь больше играть, я еду домой». Однако я имел право выбирать команду, в которую перейду, – сказал Крыховяк в интервью SportoweFakty.