Гжегож Крыховяк: «До ситуации на Украине даже не думал, что уеду из России. В «Краснодаре» чувствовал себя прекрасно, руководство хотело, чтобы я остался»

Экс-игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал о причинах ухода из клуба.
В июле польский полузащитник перешел в саудовский «Аль-Шабаб» на один год.
– Почему ты выбрал Саудовскую Аравию?
– Были и другие варианты, в том числе из Европы. Я проанализировал предложения и выбрал лучший вариант.
– Это большой сюрприз.
– Скажу так: когда я был в «Реймсе», я не думал, что уеду в Испанию. Играя за «Севилью», я даже не думал, что меня купит «ПСЖ», причем нынешний «ПСЖ».
До ситуации на Украине я даже не думал, что уеду из России. В «Краснодаре» я чувствовал себя прекрасно, спортивный проект был великолепен.
Выяснилось, что через несколько месяцев мне нужно было собираться и ехать в Грецию. В футболе сложно что-то планировать, если не сказать больше.
– Как проходили переговоры с «Краснодаром»?
– Руководство «Краснодара» хотело, чтобы я остался, и другого варианта не рассматривали. Это очень осложняло всю ситуацию.
Как только УЕФА (вероятно, имеется в виду ФИФА – прим. Sports.ru) разрешил уходить в аренду, наши переговоры, по сути, закончились. «Краснодар» сдался.
Я постарался как можно скорее найти новый клуб, чтобы нормально начать подготовительный период, так как последние несколько месяцев были довольно динамичными.
– Так что, если бы не аренда, тебе бы пришлось остаться в России, верно?
– Да. «Краснодар» твердо стоял на своем, и я мало что мог сделать.
– Была ли возможность расторгнуть контракт?
– Не было такой возможности. Это также бы повлекло за собой астрономические финансовые потери.
Ни один клуб не допустит ситуации, когда однажды игрок скажет: «Я не хочу здесь больше играть, я еду домой». Однако я имел право выбирать команду, в которую перейду, – сказал Крыховяк в интервью SportoweFakty.