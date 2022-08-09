Тигиев о «Спартаке»: «Зарплата выросла в 188 раз, но я все равно занимал. Деньги на телок – это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки»

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как тратил деньги в Москве.
27-летний футболист сейчас играет в Медлиалиге за «БроукБойз».
– Во сколько раз у тебя увеличилась зарплата после перехода в «Спартак»?
– Скажу, во сколько раз по сравнению с «Торпедо». Надо считать (достает айфон, открывает калькулятор). В 188 раз. Это ######!
В «Торпедо» получал дублерскую зарплату. Деньги задерживали, были непростые времена. Нам снимали квартиру, я с Кертановым жил.
Тогда мы были молодыми, нам было пофиг. Иногда ребята из основы помогали. То бабками, то едой, то куда-то с собой звали. У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время.
Смотрел тогда на Даву (экс-нападающий «Торпедо» Сергей Давыдов, сейчас тоже в «Броуках» – прим. ред.), думал: «Чудак с премьерки – там поиграл, здесь забивал, в сборную вызывался, вот бы так же...» Плюс-минус так и получилось, ха-ха.
– Как не сойти с ума, когда у тебя зарплата увеличивается в 188 раз?
– Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте.
Андреев хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: «Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов...» Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня.
– Твои самые идиотские траты.
– Деньги на телок – это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. Притом что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.
– Ты вложился во что-то, когда были деньги?
– Нет.
– А квартира в Москве есть?
– Нет.
– У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?
– У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про этого говорить...
Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю, – сказал Тигиев.
Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток