Тигиев о «Спартаке»: «Зарплата выросла в 188 раз, но я все равно занимал. Деньги на телок – это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки»

Экс-защитник рассказал, как тратил деньги в Москве.

27-летний футболист сейчас играет в Медлиалиге за «БроукБойз».

– Во сколько раз у тебя увеличилась зарплата после перехода в «Спартак»?

– Скажу, во сколько раз по сравнению с . Надо считать (достает айфон, открывает калькулятор). В 188 раз. Это ######!

В «Торпедо» получал дублерскую зарплату. Деньги задерживали, были непростые времена. Нам снимали квартиру, я с Кертановым жил.

Тогда мы были молодыми, нам было пофиг. Иногда ребята из основы помогали. То бабками, то едой, то куда-то с собой звали. У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время.

Смотрел тогда на Даву (экс-нападающий «Торпедо» Сергей Давыдов, сейчас тоже в «Броуках» – прим. ред.), думал: «Чудак с премьерки – там поиграл, здесь забивал, в сборную вызывался, вот бы так же...» Плюс-минус так и получилось, ха-ха.

– Как не сойти с ума, когда у тебя зарплата увеличивается в 188 раз?

– Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте.

Андреев хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: «Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов...» Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня.

– Твои самые идиотские траты.

– Деньги на телок – это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. Притом что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.

– Ты вложился во что-то, когда были деньги?

– Нет.

– А квартира в Москве есть?

– Нет.

– У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?

– У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про этого говорить...

Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю, – сказал Тигиев.

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток