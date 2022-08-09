Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Ференцварош» Черчесова примет «Карабах», «Динамо» Киев в гостях у «Штурма», ПСВ против «Монако» Головина

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ПСВ сыграет с «Монако» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова будет противостоять азербайджанскому «Карабаху», а киевское «Динамо» сыграет с австрийским «Штурмом» на выезде.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Жальгирис Вильнюс Литва – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
9 августа, 19.00, «стадион ЛФФ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:5

Виктория Пльзень Чехия – Шериф Молдова
Дата проведения
9 августа, 20.00, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

Аполлон Кипр – Маккаби Хайфа Израиль
Дата проведения
9 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:4

Пюник Армения – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
9 августа, 20.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:5

Мидтьюлланд Дания – Бенфика Португалия
Дата проведения
9 августа, 20.45, «АутоСе Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:4

Динамо Загреб Хорватия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
9 августа, 21.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

Ференцварош Венгрия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
9 августа, 21.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Штурм Австрия – Динамо Киев Украина
Дата проведения
9 августа, 21.30, «Либенауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

ПСВ Нидерланды – Монако Монако
Дата проведения
9 августа, 21.30, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Рейнджерс Шотландия – Юнион Бельгия
Дата проведения
9 августа, 21.45, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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