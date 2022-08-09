Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Ференцварош» Черчесова примет «Карабах», «Динамо» Киев в гостях у «Штурма», ПСВ против «Монако» Головина

ПСВ сыграет с «Монако» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова будет противостоять азербайджанскому «Карабаху», а киевское «Динамо» сыграет с австрийским «Штурмом» на выезде.
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 9 августа, 19.00, «стадион ЛФФ»
Первый матч: 0:5
- Дата проведения
- 9 августа, 20.00, «Доосан-Арена»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 9 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
Первый матч: 0:4
- Дата проведения
- 9 августа, 20.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
Первый матч: 0:5
- Дата проведения
- 9 августа, 20.45, «АутоСе Парк»
Первый матч: 1:4
- Дата проведения
- 9 августа, 21.00, «Максимир»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 9 августа, 21.00, «Групама-Арена»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 9 августа, 21.30, «Либенауэр»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 9 августа, 21.30, «Филипс Стадион»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 9 августа, 21.45, «Айброкс»
Первый матч: 0:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.