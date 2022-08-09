Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Ференцварош» Черчесова примет «Карабах», «Динамо» Киев в гостях у «Штурма», ПСВ против «Монако» Головина

сыграет с в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

под руководством Станислава Черчесова будет противостоять азербайджанскому , а киевское сыграет с австрийским на выезде.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч: 0:5

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:4

Первый матч: 0:5

Первый матч: 1:4

Первый матч: 2:1

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов