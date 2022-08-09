Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, что фигуристку могут лишить гражданства Литвы из-за участия в ледовом шоу .

«Дробязко хотят лишить гражданства? Да вы что?! Ужас какой! Что же такое творится вообще? Я считаю, что это беспредел. Ну спортсмены‑то при чем здесь? Тем более, речь о коммерческом шоу. Определенные люди сходят с ума.

Хотя, здесь нет ничего удивительного. У меня был контракт с японцами — мы продали наши шоу «Лебединое озеро», «Золушку» и «Щелкунчика». Даже с действующим контрактом они отказались, я не смог поехать выступать. Так что эти санкции на меня тоже распространились. И никакой неустойки они не заплатили. Просто сказали, что не будут со мной работать.

Поможет ли Россия Маргарите, если ее лишат гражданства? Я думаю, что поможет. Россия же всем помогает. Это самая добрая и надежная страна. И наш президент — самый лучший. Поэтому, конечно, Россия будет помогать. Дальше решение за Маргаритой», – сказал Плющенко.

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка