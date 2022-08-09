Юран покидает «Химки». Терюшков подтвердил: «Говорили о краткосрочном взаимодействии, сейчас пришли к тому, что нужно расстаться»

В «Химках» объявили об уходе с поста главного тренера.

Об этом рассказал депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

«Мы говорили о неком краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону.

Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились.

В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», – рассказал Терюшков в программе «Есть тема!» на .

Ранее сообщалось, что Юрана уволили из «Химок» из-за того, что он не выпустил сына инвестора Илью Садыгова в игре с «Ростовом». Клуб выплатит тренеру 35-40 млн рублей.

занимают 7‑е место в таблице Мир , в четырех турах команда набрала 7 очков.