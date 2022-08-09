Маккиннон хочет контракт с кэпхитом 13+ млн долларов, чтобы стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, опередив Макдэвида

хочет подписать контракт с кэпхитом 13+ млн долларов.

26-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. По условиям текущего контракта, его средняя зарплата за год составляет 6,3 миллиона долларов.

Как сообщает журналист Colorado Hockey Now Эдриан Дэйтер, цель Маккиннона – стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

Если оценивать среднюю зарплату за сезон (кэпхит, идет в расчет потолка зарплат), то сейчас им является из – 12,5 млн долларов.

Маккиннон в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Эвеланш». В регулярном чемпионате он набрал 88 (32+53) очков в 65 играх, в победном плей-офф – 24 (13+11) балла в 20 играх.

Всего в 1-й номер драфта-2013 провел 638 матчей и набрал 648 (242+406) очков, в Кубке Стэнли – 70 игр и 93 (41+52) балла.