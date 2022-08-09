«Барселона» активирует 4-й рычаг – клуб продаст еще 24,5% Barça Studios за 100 млн евро

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига бизнес Серджи Бускетс кризис Френки де Йонг деньги Футбол

«Барселона» активирует очередной экономический рычаг.

Ранее Ла Лига уведомила каталонцев, что они пока не могут регистрировать новичков, пришедших этим летом. В связи с этим клубу придется активировать 4-й рычаг, уменьшать зарплаты и продавать игроков.

Теперь «Барса» продаст фонду GDA Luma еще 24,5% акций Barça Studios – фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба.

Несмотря на этот приток денег, сине-гранатовые считают, что им все еще не хватает 30-40 миллионов, чтобы зарегистрировать семерых новичков. Эту сумму надеются получить благодаря очередному сокращению зарплат игроков – речь идет о Френки де Йонге, Сержджи Бускетсе и Жераре Пике.

Напомним, «Барселона» подписала Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена, новые контракты, уже став свободными агентами, заключили Усман Дембеле и Серджи Роберто, то есть они тоже формально считаются новичками. Еще каталонцы хотят подписать защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

«Барселона» дергает за экономические рычаги: что это такое и сколько принесло денег?

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