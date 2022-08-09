Бирмингем может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 годов

Бирмингем может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 годов.

Как сообщает Inside the Games, в июле глава Британской олимпийской ассоциации (НОК Великобритании) Хью Робертсон уже вел переговоры на эту тему с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

С 28 июля по 8 августа 2022 года Бирмингем принимал Игры Содружества. По словам Кэти Сэдлер, исполнительного директора соревнований, официальные лица МОК, посетившие город за последние две недели, были впечатлены уровнем организации Бирмингема.

«Я думаю, у нас были большие ожидания [от Игр Содружества], и это более чем оправдалось. Считаю, Бирмингем показал, что может проводить крупные международные соревнования на том же уровне, что и многие другие города. Сейчас мы на пути к тому, чтобы продолжить это.

Исходя из наследия [Игр Содружества], нам стоит задуматься, как мы могли бы использовать эти объекты и опыт для большего числа международных соревнований. Я не думаю, что Олимпиада была бы нереалистичной амбицией», – цитирует министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона Press Association.

Ранее также сообщалось о возможной заявке Лондона на проведение Олимпиады-2036.