Депай согласовал с «Юве» контракт на 2 года с зарплатой 6 млн евро. Клуб может заплатить «Барсе» символическую сумму за трансфер

Нападающий «Барселоны» близок к переходу в .

Игрок согласовал с итальянским клубом контракт на два года с зарплатой 6 миллионов евро за сезон, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Tuttosport.

Для перехода в «Юве» форварду, скорее всего, нужно будет договориться с «Барселоной» о расторжении контракта. Однако итальянцы могут согласиться заплатить символическую сумму за трансфер игрока, учитывая хорошие отношения между клубами.

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.