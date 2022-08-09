Депай согласовал с «Юве» контракт на 2 года с зарплатой 6 млн евро. Клуб может заплатить «Барсе» символическую сумму за трансфер

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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Ювентус»

Игрок согласовал с итальянским клубом контракт на два года с зарплатой 6 миллионов евро за сезон, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Tuttosport. 

Для перехода в «Юве» форварду, скорее всего, нужно будет договориться с «Барселоной» о расторжении контракта. Однако итальянцы могут согласиться заплатить символическую сумму за трансфер игрока, учитывая хорошие отношения между клубами. 

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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