Все игроки и сотрудники «Зенита» получили Fan ID: «Оформили без каких-либо стоящих упоминаний трудностей»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Fan ID Футбол

В «Зените» сообщили об отсутствии проблем с получением Fan ID.

«Все, кому положено в клубе, – игроки, тренеры, врачи и администрация – оформили Fan ID без каких-либо стоящих упоминаний трудностей или затруднений», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Паспорт болельщика понадобится сине-бело-голубым 28 августа для прохода на стадион в Екатеринбурге, где уже действует нововведение. На арене в Санкт-Петербурге Fan ID пока не введен.

Андрей Аршавин: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с Путиным может решить вопрос»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные