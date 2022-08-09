Все игроки и сотрудники «Зенита» получили Fan ID: «Оформили без каких-либо стоящих упоминаний трудностей»

В «Зените» сообщили об отсутствии проблем с получением Fan ID.

«Все, кому положено в клубе, – игроки, тренеры, врачи и администрация – оформили Fan ID без каких-либо стоящих упоминаний трудностей или затруднений», – сказал генеральный директор .

Паспорт болельщика понадобится сине-бело-голубым 28 августа для прохода на стадион в Екатеринбурге, где уже действует нововведение. На арене в Санкт-Петербурге Fan ID пока не введен.

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