Киевское «Динамо» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Монако» проиграл ПСВ и вылетел в ЛЕ

Стали известны все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Киевское «Динамо» в дополнительное время обыграло «Штурм» (2:1, первый матч – 1:0). «Монако» в овертайме уступил ПСВ (2:3, первый матч – 1:1). Монегаски сыграют на групповой стадии Лиги Европы.
Таким образом, в последнем раунде квалификации ЛЧ сыграют:
«Карабах» – «Виктория» Пльзень;
«Буде-Глимт» – «Динамо» Загреб;
«Маккаби» Хайфа – «Црвена Звезда»;
«Копенгаген» – «Трабзонспор»;
«Динамо» Киев – «Бенфика»;
«Рейнджерс» – ПСВ.
Первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.