Киевское «Динамо» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Монако» проиграл ПСВ и вылетел в ЛЕ

Стали известны все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Киевское в дополнительное время обыграло «Штурм» (2:1, первый матч – 1:0). «Монако» в овертайме уступил ПСВ (2:3, первый матч – 1:1). Монегаски сыграют на групповой стадии Лиги Европы.

Таким образом, в последнем раунде квалификации ЛЧ сыграют:

– «Виктория» Пльзень;

«Буде-Глимт» – «Динамо» Загреб;

«Маккаби» Хайфа – «Црвена Звезда»;

«Копенгаген» – «Трабзонспор»;

«Динамо» Киев – ;

«Рейнджерс» – .

Первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.