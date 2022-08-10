Киевское «Динамо» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Монако» проиграл ПСВ и вылетел в ЛЕ

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Стали известны все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» в дополнительное время обыграло «Штурм» (2:1, первый матч – 1:0). «Монако» в овертайме уступил ПСВ (2:3, первый матч – 1:1). Монегаски сыграют на групповой стадии Лиги Европы. 

Таким образом, в последнем раунде квалификации ЛЧ сыграют: 

«Карабах» – «Виктория» Пльзень;

«Буде-Глимт» – «Динамо» Загреб;

«Маккаби» Хайфа – «Црвена Звезда»;

«Копенгаген» – «Трабзонспор»;

«Динамо» Киев – «Бенфика»;

«Рейнджерс» – ПСВ

Первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.

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