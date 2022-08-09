Призер чемпионата мира по велотреку Михаил Яковлев переходит в сборную Израиля. Он уже получил израильский паспорт

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по велотреку Михаил Яковлев сменил гражданство на израильское, сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, Яковлев получил паспорт Израиля в начале августа. Он планирует представлять Израиль на международных соревнованиях.

«Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле.

Мы теряем очень талантливого гонщика, и остаётся только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор», – заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В мае этого года 21-летний Яковлев установил мировой рекорд в гите на 200 м с хода на Гран-при Москвы.