Гиггз ударил головой свою девушку во время ссоры в 2020-м, а ее сестру – локтем в челюсть. Экс-игрок «МЮ» преследовал девушку и угрожал отправить друзьям ее фото

Опубликованы детали жесткого обращения с женщинами.

В апреле 2021 года экс-футболисту было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения своей бывшей девушке, 36-летней Кейт Гревилл, и напал на ее младшую сестру, 20-летнюю Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года.

Райан не признал, что напал на двух женщин. Однако в июне 2022-го он покинул пост главного тренера сборной , так как не хотел, чтобы обвинения в нападении мешали сборной готовиться к ЧМ-2022.

Вчера, 8 августа, в Манчестере начались новые судебные разбирательства. Во время слушания прокурор Питер Райт сказал, что Гиггза «обожествляли» за его игру, но за закрытыми дверями у него была «гораздо более уродливая и зловещая сторона характера».

Присяжным Королевского суда на Миншулл-стрит сообщили, что личная жизнь 48-летнего мужчины связана с «многократным издевательством – как физическим, так и психологическим – над женщиной, которую он якобы любил. Если верить свидетельствам, с женщиной на самом деле обращались так, что ни обожающая публика, ни закон не могут этого оправдать или не заметить. Это история контроля и принуждения женщины, которая думала, что ее любят и уважают; к сожалению, реальность была совсем другой».

По словам прокурора, «когда пелена спала с глаз», Кейт Гревилл решила удалить Гиггза из своей жизни, после чего и произошел инцидент с нападением 1 ноября 2020 года. Тогда Гиггз «утратил контроль над собой» и ударил девушку головой.

В тот вечер, находясь в манчестерском отеле Stock Exchange Hotel с друзьями, женщина решила прекратить отношения с бывшим футболистом, узнав о его очередной измене. Она сообщила об этом сестре и решила съездить домой и забрать вещи до возвращения Гиггза из отеля, но не успела.

Райан вернулся и начал спорить, пытался остановить Кейт. Она взяла его телефон в качестве «разменной монеты», чтобы убедить его не мешать ей уйти, за этим последовал жаркий спор, и Гиггз попытался схватить телефон подруги, который позже был найден на столбе забора в саду.

Мужчина и женщина сцепились и оказались на полу, после чего вмешалась сестра Кейт. «Эмма пыталась оттащить подсудимого от своей сестры. Он преднамеренно ударил ее локтем в челюсть», – объяснил обвинитель.

Пара переместилась на кухню и продолжила выяснять отношения на повышенных тонах и спорить из-за мобильного телефона Кейт. Утверждается, что в этот момент Гиггз полностью потерял самообладание и намеренно ударил свою девушку головой, что привело к отеку губ у нее и синякам. В этот момент Эмма вызвала полицию, которая и прибыла на место.

Прокурор сообщил присяжным, что Гревилл блокировала Гиггза в социальных сетях, а он писал ей по электронной почте. Он угрожал отправить ее друзьям фотографии «личного характера», если она не сделает то, что он хотел. Он появлялся в ее доме, ходил за ней в спортзал.

Экс-хавбек «МЮ» однажды силой выбросил Кейт и ее вещи из дома, в котором они остановились, после того, как женщина заявила ему о его любовнице. Гиггз также бросил в нее предмет во время драки в гостиничном номере в Лондоне.

«Это не было выражение любви, это было его навязчивое поведение», – заявил прокурор. Он зачитал присяжным несколько из тысячи сообщений, которыми пара обменивалась. Одно от Гиггза гласило: «Пожалуйста, разблокируй меня. Вся эта херня с блокировками – просто дерьмо. Обещаю, больше никаких обнаженных картинок». А через несколько минут Гиггз прислал девушке электронное письмо с вложением и темой «Шантаж».