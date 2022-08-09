У «Барселоны» возникли вопросы по контрактам ряда игроков.

Ранее клуб сообщил полузащитнику Френки де Йонгу, что при продлении контракта с ним в 2020-м мог быть нарушен закон, и пригрозил расследованием, каталонцы хотят аннулировать соглашение.

Теперь сомнения возникли в отношении честности сделок с вратарем Марком-Андре тер Стегеном и защитниками и . Все продлили контракты при прежнем руководстве, в октябре 2020 года.

У нынешнего совета директоров «Барселоны» есть основания полагать, что при заключении соглашений были допущены преступления, касающиеся недобросовестного управления. Это выяснилось в ходе повторной юридической проверки. Сине-гранатовые думают о том, стоит ли обращаться в прокуратуру с просьбой проверить сделки.

Речь идет о том, что игроки тогда пошли навстречу клубу и снизили зарплаты в разгар кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Однако затем их доходы должны были существенно вырасти. Продление контрактов повлекло за собой огромные расходы клуба – 311 миллионов евро, в то время как выгода от временного снижения зарплат оценивается лишь в 30 млн. Сделки были одобрены за неделю до ухода президента .

Пике уже дал понять «Барсе», что готов с понижением зарплаты отработать контракт, рассчитанный до 2024 года.

Если обращение в прокуратуру будет, а правоохранительные органы признают продление контрактов с игроками недействительным, то тер Стеген (новое соглашение – до 2025-го) и Лангле (до – 2026-го) могут прекратить сотрудничество с «Барсой» в 2023 году – до этого времени были рассчитаны их прежние контракты, де Йонг – в 2024-м (соглашение – до 2026-го). Также в таком случае игроки будут вынуждены вернуть ту часть денег, которую клуб переплатил им после заключения новых сделок.

«Барса» решит, обращаться ли в прокуратуру, на заседании совета директоров после того, как будет завершена вторая внутренняя проверка и юристы клуба предоставят все детали.