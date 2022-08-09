Лайшев о допинговом деле Валиевой: «Никакого удара для тренеров Камилы нет. Все находятся под защитой Владимира Владимировича Путина»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» высказался о допинговом деле фигуристки .

Валиева в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях Пекина-2022. Затем стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, был обнаружен запрещенный препарат – триметазидин.

Медали за победу в командном турнире Игр не были вручены. Расследование дела Валиевой продолжается.

«Какого бы ни было вердикта, мы всегда правы, и Камила – лучшая в мире для всех нас и для любителей фигурного катания.

Тренеры Валиевой находятся под ударом? Под каким ударом? Никакого удара нет, все в порядке, все находятся под защитой Владимира Владимировича Путина», – сказал Лайшев.

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу