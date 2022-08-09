Лайшев о допинговом деле Валиевой: «Никакого удара для тренеров Камилы нет. Все находятся под защитой Владимира Владимировича Путина»

Теги сборная России допинг Владимир Путин Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях Пекина-2022. Затем стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, был обнаружен запрещенный препарат – триметазидин. 

Медали за победу в командном турнире Игр не были вручены. Расследование дела Валиевой продолжается. 

«Какого бы ни было вердикта, мы всегда правы, и Камила – лучшая в мире для всех нас и для любителей фигурного катания.

Тренеры Валиевой находятся под ударом? Под каким ударом? Никакого удара нет, все в порядке, все находятся под защитой Владимира Владимировича Путина», – сказал Лайшев. 

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу

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