Лайшев о допинговом деле Валиевой: «Никакого удара для тренеров Камилы нет. Все находятся под защитой Владимира Владимировича Путина»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
Валиева в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях Пекина-2022. Затем стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, был обнаружен запрещенный препарат – триметазидин.
Медали за победу в командном турнире Игр не были вручены. Расследование дела Валиевой продолжается.
«Какого бы ни было вердикта, мы всегда правы, и Камила – лучшая в мире для всех нас и для любителей фигурного катания.
Тренеры Валиевой находятся под ударом? Под каким ударом? Никакого удара нет, все в порядке, все находятся под защитой Владимира Владимировича Путина», – сказал Лайшев.
Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу