«Зенит» растоптал «Локо», камбэк «Факела», «Ливерпуль» и «Бавария» взяли Суперкубки, поул Расселла в Венгрии, Роналду сыграет с «Райо», Павлович нокаутировал Льюиса и другие новости

1. «Зенит» в 3-м туре Мир РПЛ легко разобрался с «Локомотивом» (5:0). Иван Сергеев сделал дубль, а у Бакаева – гол+пас. «Факел» выдал огненный матч с «Динамо» (3:3), проигрывая 0:2 и 2:3 и вырвав ничью на 86-й минуте. «Сочи» обыграл «Ахмат» (2:1) благодаря дублю 37-летнего Нобоа. На матче в Сочи было 3772 зрителя, это вторая игра с Fan ID в лиге.

2. «Ливерпуль» выиграл Суперкубок Англии, победив «Манчестер Сити» (3:1). Дарвин Нуньес забил в первом официальном матче за новый клуб и заработал пенальти, который реализовал Салах. Это 12-й трофей Клоппа в качестве тренера, 7 из них он взял с «Ливерпулем».

3. «Бавария» выиграла Суперкубок Германии в 10-й раз, победив «Лейпциг» Тедеско (5:3). Новичок мюнхенцев Садьо Мане забил в дебютной игре, у Мусиалы 1+1.

4. Криштиану Роналду, пропустивших 5 предсезонных матчей «Манчестер Юнайтед», выложил фотографию с тренировки с одноклубниками. Кроме того, Эрик тен Хаг подтвердил, что португалец сыграет с «Райо Вальекано».

5. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл квалификацию Гран-при Венгрии-2022, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й. Феттель выбыл после первого сегмента.

6. У форварда дортмундской «Боруссии» Себастьяна Аллера выявлена злокачественная опухоль яичка. Он пройдет химиотерапию и пропустит несколько месяцев.

7. UFC 277. Сергей Павлович нокаутировал Деррика Льюиса в первом раунде и одержал 4-ю победу подряд. Магомед Анкалаев нокаутировал Энтони Смита и другие результаты вечера.

8. Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за из-за скандирований фанатов «Фенербахче» о Путине.

9. «Аталанта» должна «Локомотиву» еще 5,8 млн евро за Алексея Миранчука. Итальянцы ссылаются на форс-мажор.

10. В «ПСЖ» считают состояние Неймара на предсезонке безупречным. Бразилец похудел, он в хорошей форме и настроении.

11. В Европе разыграли еще несколько Суперкубков. ПСВ в 13-й раз выиграл Суперкубок Нидерландов, победив «Аякс» (5:3). Гус Тил оформил хет-трик, а Руд ван Нистелрой взял 1-й трофей как тренер. «Трабзонспор» в 10-й раз выиграл Суперкубок Турции, разгромив «Сивасспор» (4:0). «Порту» в 23-й раз выиграл Суперкубок Португалии, разгромив «Тонделу» (3:0).

12. Трансферные новости. «Барселона» объявила о соглашении по Мингесе с «Сельтой», воспитанник каталонцев переходит за 3 млн евро. Криштиану Роналду все еще намерен уйти из «МЮ». Он хочет играть в Лиге чемпионов и готов к существенному снижению зарплаты. «Арсенал» отдал Тавареша «Марселю» в аренду на год, у французов нет права выкупа.

13. «Байер» Андрея Лунева вылетел из Кубка Германии, проиграв «Эльферсбергу» из 3-й лиги.

14. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров будет выдвигаться в депутаты Саратовской области.

15. Товарищеские матчи. «МЮ» проиграл «Атлетико», «Арсенал» забил 6 голов «Севилье», «Интер» и «Лион» сыграли вничью.

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