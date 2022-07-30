ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов, обыграв со счетом 5:3.

Руд ван Нистелрой, возглавляющий команду из Эйндховена, завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.

ПСВ выиграл второй год подряд. Теперь на его счету 13 Суперкубков – больше всех в Нидерландах.

«Аякс» идет вторым с 9 трофеями, «Фейеноорд» – третий, у него 4 победы.

Хавбек ПСВ Гус Тил, проданный этим летом «Спартаком», оформил хет-трик, полузащитник эйндховенцев отдал два голевых паса и забил сам.