ПСВ в 13-й раз выиграл Суперкубок Нидерландов, победив «Аякс» – 5:3. Тил оформил хет-трик, ван Нистелрой взял 1-й трофей как тренер

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ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов, обыграв «Аякс» со счетом 5:3.

Руд ван Нистелрой, возглавляющий команду из Эйндховена, завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.

ПСВ выиграл Суперкубок второй год подряд. Теперь на его счету 13 Суперкубков – больше всех в Нидерландах.

«Аякс» идет вторым с 9 трофеями, «Фейеноорд» – третий, у него 4 победы.

Хавбек ПСВ Гус Тил, проданный этим летом «Спартаком», оформил хет-трик, полузащитник эйндховенцев Коди Гакпо отдал два голевых паса и забил сам.

Аякс – ПСВ 3:5 (1:2, 2:3)
Дата проведения
30 июля, 21.00, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 15 Бергвейн, 1:1 – 32 Тил, 1:2 – 45 Тил, 2:2 – 54 Антони, 2:3 – 65 Гакпо, 2:4 – 69 Тил, 3:4 – 72 Кудус, 3:5 – 90 Симонс.
АяксГортер, Ренсх, Блинд, Тимбер (Классен, 73), Вейндал (Басси, 62), Альварес, Тайлор (Схюрс, 85), Тадич, Бергейс (Кудус, 63), Бергвейн, Антони (Бробби, 73).
ПСВБенитес, Хувер (Рамальо, 62), Обиспо, Тезе, Макс, Сангаре, Тил (Гутьеррес, 73), Верман, де Йонг (Ледесма, 88), Гакпо (Симонс, 73), Бакайоко (Сайбари, 62).
Предупреждения:
Бергейс (41), Бенитес (41), Альварес (45), Сангаре (71), Ренсх (90), Кудус (90), Тадич (90).
Удаление:
Басси (78).

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