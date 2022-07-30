ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов, обыграв «Аякс» со счетом 5:3.
Руд ван Нистелрой, возглавляющий команду из Эйндховена, завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.
ПСВ выиграл Суперкубок второй год подряд. Теперь на его счету 13 Суперкубков – больше всех в Нидерландах.
«Аякс» идет вторым с 9 трофеями, «Фейеноорд» – третий, у него 4 победы.
Хавбек ПСВ Гус Тил, проданный этим летом «Спартаком», оформил хет-трик, полузащитник эйндховенцев Коди Гакпо отдал два голевых паса и забил сам.
- Дата проведения
- 30 июля, 21.00, «Йохан Кройфф Арена»
- Голы:
- 1:0 – 15 Бергвейн, 1:1 – 32 Тил, 1:2 – 45 Тил, 2:2 – 54 Антони, 2:3 – 65 Гакпо, 2:4 – 69 Тил, 3:4 – 72 Кудус, 3:5 – 90 Симонс.
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Аякс –
Гортер, Ренсх, Блинд, Тимбер (Классен, 73), Вейндал (Басси, 62), Альварес, Тайлор (Схюрс, 85), Тадич, Бергейс (Кудус, 63), Бергвейн, Антони (Бробби, 73).
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ПСВ –
Бенитес, Хувер (Рамальо, 62), Обиспо, Тезе, Макс, Сангаре, Тил (Гутьеррес, 73), Верман, де Йонг (Ледесма, 88), Гакпо (Симонс, 73), Бакайоко (Сайбари, 62).
- Предупреждения:
- Бергейс (41), Бенитес (41), Альварес (45), Сангаре (71), Ренсх (90), Кудус (90), Тадич (90).
- Удаление:
- Басси (78).