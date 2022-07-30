3772 зрителя посетили матч «Сочи» – «Ахмат». Это вторая игра с Fan ID в Мир РПЛ

Стала известна посещаемость матча и , на котором требовался Fan ID.

Сочинцы одержали победу со счетом 2:1.

Игру на олимпийском стадионе посетили 3772 зрителя. Этот матч стал вторым в нынешнем сезоне Мир , где для прохода на арену была необходима карта болельщика.

Первая встреча с применением системы Fan ID состоялась 29 июля – «Урал» встречался с «Краснодаром» (1:3). На матче в Екатеринбурге присутствовало 2997 зрителей.

Первый матч с Fan ID собрал 3000 человек – даже в холод ходило больше. Репортаж из Екатеринбурга