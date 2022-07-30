Ренат Лайшев: «В будущем я вижу Трусову нападающей сборной России по хоккею, она легко может стать бомбардиром какого-то турнира»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил перспективы фигуристки Александры Трусовой в хоккее.

Сегодня в Москве спортсменка посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина. В перерыве игры она забросила буллит в ворота Ильи Ежова.

«Саша очень способная девчонка, пробует себя во многих видах спорта. В будущем я ее вижу нападающей сборной России по хоккею, она легко может стать бомбардиром какого-то турнира.

Саша интересуется всеми направлениями, ищет себя. Мы любим Сашу прежде всего за фигурное катание, за ее невероятные прыжки XXII века, которые она подарила всему миру.

Главное, чтобы не было травм в том же самом хоккее, а тренеры всегда поддержат ее», – заявил Лайшев.

Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина