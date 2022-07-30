Тен Хаг подтвердил, что Роналду попадет в состав на «Райо»: «Посмотрим, сколько он сможет сыграть»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Райо Вальекано Эрик тен Хаг Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сыграет с «Райо Вальекано».

Информацию о том, что форвард примет участие в товарищеской игре, назначенной на 31 июля, подтвердил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

«Завтра он будет в составе. Посмотрим, сколько он сможет сыграть.

Те, кто играл с «Атлетико» (0:1) с начала матча, завтра не сыграют. Поэтому у нас будет другой стартовый состав. Но те, кто вышли сегодня на замену, завтра могут начать игру с первой минуты», – заявил тен Хаг.

Роналду строчит комменты в инстаграме: смеется с фанатов «Атлетико» и обещает сыграть за «МЮ» в воскресенье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные