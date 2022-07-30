Нападающий сыграет с .

Информацию о том, что форвард примет участие в товарищеской игре, назначенной на 31 июля, подтвердил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

«Завтра он будет в составе. Посмотрим, сколько он сможет сыграть.

Те, кто играл с «Атлетико» (0:1) с начала матча, завтра не сыграют. Поэтому у нас будет другой стартовый состав. Но те, кто вышли сегодня на замену, завтра могут начать игру с первой минуты», – заявил тен Хаг.

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