«Аталанта» должна «Локо» еще 5,8 млн евро за Миранчука. Итальянцы ссылаются на форс-мажор

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Владимир Леонченко Алексей Миранчук деньги Футбол

Стало известно, сколько «Аталанта» должна «Локомотиву» по выплатам за Алексея Миранчука.

«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» еще 5,8 млн евро. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», – сообщил источник, который знаком с ситуацией.

Ситуацию с выплатами «Аталанты» также прокомментировал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

«Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» – найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию», – сказал Леонченко.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В прошлом сезоне он отыграл 24 матча за клуб, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Его статистика доступна здесь.

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