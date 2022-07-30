«Аталанта» должна «Локо» еще 5,8 млн евро за Миранчука. Итальянцы ссылаются на форс-мажор

Стало известно, сколько должна «Локомотиву» по выплатам за .

«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» еще 5,8 млн евро. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», – сообщил источник, который знаком с ситуацией.

Ситуацию с выплатами «Аталанты» также прокомментировал генеральный директор .

«Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» – найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию», – сказал Леонченко.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В прошлом сезоне он отыграл 24 матча за клуб, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Его статистика доступна здесь.