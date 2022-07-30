Мане забил за «Баварию» в дебютной игре – «Лейпцигу» в Суперкубке Германии

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Вингер Садьо Мане отметился голом в первом официальном матче за «Баварию».

Сенегалец на 31-й минуте игры за Суперкубок Германии поразил ворота «Лейпцига», с линии вратарской площади замкнув прострел полузащитника Сержа Гнабри.

Мане присоединился к «Баварии» в результате трансфера из «Ливерпуля». В прошлом сезоне он провел 34 матча в АПЛ и забил 16 голов. Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Германии. «Бавария» играет с «Лейпцигом». 2:0 – Мане забил. Онлайн-трансляция

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