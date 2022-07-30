Загитова о вождении: «Могу сказать, что я Шумахер с первого же года. Это из спорта идет – никогда не люблю уступать»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об опыте вождения и сравнила себя с Михаэлем Шумахером.

– Знаете, как говорят про водителей? Второй год самый опасный, потому что после года вождения кажется, что уже все знаешь и умеешь, а на самом деле навык еще невелик.

– А я как раз вожу машину второй год. Разговариваю с подругами, они часто спрашивают: «Как ты водишь? Это же так страшно». А я спокойно села и поехала.

Причем я же сначала на механике училась, а потом пересела на автомат. Так что никаких проблем. Могу сказать, что я Шумахер с первого же года!

– Не все водители внимательны к окружающим на дороге. Комфортно себя чувствуете?

– В целом да. Бывает, понятное дело, таксисты подрезают. Я начинаю на них ругаться. Всю злость на них вымещаю. Слава богу, никто не слышит.

Это, знаете, из спорта идет – никогда не люблю уступать. Понимаю, что эта черта всех раздражает, но уж какая есть. Бабушку, дедушку, понятное дело, пропускаю, а так не сильно это люблю.

– На дорогах узнают?

– Бывает такое, да. Посигналят, может быть. Однажды меня сотрудники ГИБДД остановили. Я так перепугалась! Было очень страшно, а оказалось, что они хотят сфотографироваться, – рассказала Загитова.

Алина Загитова: «Мне нравится водить автомобиль. Но многие этого боятся. На самом деле это очень круто»