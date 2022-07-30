«Барса» объявила о соглашении по Мингесе с «Сельтой». Воспитанник каталонцев переходит за 3 млн евро

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«Барселона» продает защитника Оскара Мингесу «Сельте».

Каталонцы объявили о том, что с командой из Виго достигнута договоренность о трансфере, игроку осталось пройти медосмотр и подписать документы.

Как сообщалось ранее, воспитанник «блауграны» переходит в «Сельту» за 3 млн евро. По данным инсайдера Фабрицио Романо, у «Барселоны» будет право получить определенный процент от суммы последующей продажи футболиста.

Контракт с Мингесой будет рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне защитник провел 19 встреч в Ла Лиге, отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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