«Барса» объявила о соглашении по Мингесе с «Сельтой». Воспитанник каталонцев переходит за 3 млн евро

продает защитника «Сельте».

Каталонцы объявили о том, что с командой из Виго достигнута договоренность о трансфере, игроку осталось пройти медосмотр и подписать документы.

Как сообщалось ранее, воспитанник «блауграны» переходит в «Сельту» за 3 млн евро. По данным инсайдера Фабрицио Романо, у «Барселоны» будет право получить определенный процент от суммы последующей продажи футболиста.

Контракт с Мингесой будет рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне защитник провел 19 встреч в , отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.