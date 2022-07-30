«Трабзонспор» в 10-й раз выиграл Суперкубок Турции, разгромив «Сивасспор» (4:0)

«Трабзонспор» победил «Сивасспор» (4:0) в матче за Суперкубок Турции.
Клуб из Трабзона выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории.
«Сивасспор» принимал участие в матче за Суперкубок как обладатель Кубка Турции, Трабзонспор» – как действующий чемпион страны.
- Дата проведения
- 30 июля, 20.45, «Олимпийский стадион Ататюрка»
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Трабзонспор –
Чакыр, Ларсен, Витор Уго, Токез, Эльмали, Гамшик (Хасполат, 82), Бакасетас, Омюр (Гедикли, 82), Вишча (Куасси, 73), Трезеге (Сиопис, 73), Корнелиус (Джанини, 58).
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Сивасспор –
Вурал, Палули (Джеймс, 73), Османпаша, Аппиндангойе (Кесгин, 62), Чифтчи, Градель (Эрдал, 81), Ульвестад, Арслан, Ялчин, Есильюрт (Гутас, 82), Ятабаре (Ангельски, 62).