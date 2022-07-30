«Трабзонспор» в 10-й раз выиграл Суперкубок Турции, разгромив «Сивасспор» (4:0)

победил «Сивасспор» (4:0) в матче за Суперкубок Турции.

Клуб из Трабзона выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории.

«Сивасспор» принимал участие в матче за Суперкубок как обладатель Кубка Турции, Трабзонспор» – как действующий чемпион страны.

Суперкубок Турции