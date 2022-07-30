«Трабзонспор» в 10-й раз выиграл Суперкубок Турции, разгромив «Сивасспор» (4:0)

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«Трабзонспор» победил «Сивасспор» (4:0) в матче за Суперкубок Турции.

Клуб из Трабзона выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории.

«Сивасспор» принимал участие в матче за Суперкубок как обладатель Кубка Турции, Трабзонспор» – как действующий чемпион страны.

Суперкубок Турции

Трабзонспор – Сивасспор 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
30 июля, 20.45, «Олимпийский стадион Ататюрка»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 37 Корнелиус, 2:0 – 51 Корнелиус, 3:0 – 64 Ларсен, 4:0 – 76, пенальти Бакасетас.
ТрабзонспорЧакыр, Ларсен, Витор Уго, Токез, Эльмали, Гамшик (Хасполат, 82), Бакасетас, Омюр (Гедикли, 82), Вишча (Куасси, 73), Трезеге (Сиопис, 73), Корнелиус (Джанини, 58).
СивасспорВурал, Палули (Джеймс, 73), Османпаша, Аппиндангойе (Кесгин, 62), Чифтчи, Градель (Эрдал, 81), Ульвестад, Арслан, Ялчин, Есильюрт (Гутас, 82), Ятабаре (Ангельски, 62).
Предупреждения:
Корнелиус (30), Градель (68), Гедикли (90).

 

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