Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров будет выдвигаться в депутаты Саратовской области

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров сообщил о планах выдвигаться в Саратовскую областную думу.

В феврале этого года 31-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Я как раз сейчас буду выдвигаться в Саратовскую облдуму от партии «Новые люди». Не считаю, что это плохо. Когда человек может поменять что-то у себя в регионе, то почему нет?

Я завершил карьеру, имею статус. Надо этим пользоваться, депутатский мандат поможет решить проблемы людей.

У меня хорошие отношения с муниципалитетом, багаж отношений. Основная работа также будет связана со спортом – как профессиональным, так и с детским, любительским», – рассказал Захаров.

Илья Захаров: «Самое яркое событие в карьере – олимпийское золото Лондона-2012 и встреча с Путиным»

«Начать сотрудничать с Китаем – и больше нам ничего не надо. После снятия санкций выйдем даже сильнее, чем были». Захаров о турнирах по прыжкам в воду

Илья Захаров: «Изоляция советских спортсменов в 80-е была отличной возможностью для развития детского спорта. И сейчас надо смещать фокус со спорта высших достижений»