Владимир Зеленский: «Я футбольный болельщик, как и любой украинец. Мы все фанаты Зинченко»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трансфер в .

– Господин президент, вы болеете за «Арсенал»?

– Да. Честно, мы все фанаты Зинченко. Я знаю лично многих отличных украинских футболистов. Футболисты делают отличную работу, тяжело работают, они известные люди и нам очень помогают.

Я не могу сказать, что люблю Зинченко больше Шевченко, потому что тогда Андрей перестанет со мной разговаривать!

Я футбольный болельщик, как и любой украинец, – сказал Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Зинченко в «Арсенале», Дани Алвес в Мексике, Суарес в родном «Насьонале» и еще 43 главных трансфера недели