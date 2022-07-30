УАФ обратилась в УЕФА из-за скандирований фанатов «Фенербахче» о Путине

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за кричалок фанатов «Фенербахче».

Во время матча с киевским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов (1:2) болельщики турецкой команды скандировали имя .

«Украинская ассоциация футбола направила обращение в УЕФА по поводу поведения болельщиков турецкого «Фенербахче» во время матча чемпионов против киевского в квалификации Лиги чемпионов.

В нем, в частности, говорится о том, что 27 июля 2022 года во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между ФК «Фенербахче» и ФК «Динамо» (Киев) на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в городе Стамбул (Турция) после того, как украинский клуб забил первый гол на 57-й минуте матча, болельщики ФК «Фенербахче» осуществляли неприемлемые скандирования.

Учитывая это, УАФ сообщила УЕФА о возможном нарушении клубом-хозяином Дисциплинарного регламента УЕФА во время данного поединка», – говорится в заявлении .

Ранее УЕФА начал дисциплинарное расследование поведения фанатов «Фенербахче».

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