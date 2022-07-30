Овечкин о праздновании гола «Амкалу» в стиле Роналду: «Как получилось, так и отпраздновал. Крутой игрок, но я фанат Месси и «Барселоны»

объяснил, почему праздновал гол в стиле Роналду, хотя болеет за Месси.

В товарищеском матче за футбольное «Динамо» против «Амкала» Овечкин забил гол. Хоккеист отпраздновал его в стиле , а после игры назвал своим любимым футболистом .

– Ты говорил, что твой любимый футболист – это Месси. Но отпраздновал гол как будто в стиле Роналду. Все-таки – Месси или Роналду и почему?

– Ну я фанат «Барселоны» вообще. Очень расстроился, что Месси ушел из клуба. Мой самый любимый игрок.

Когда забил гол, как получилось, так и отпраздновал. Боялся, если решусь проехать на коленях, потом не собрал бы их, пришлось бы искать их на трибуне.

А так, я фанат Месси. Роналду тоже очень крутой игрок, но я, конечно, болею за «Барселону» и за Месси.

– Если сравнивать футболистов с хоккеистами, я бы тебя больше сравнил с Роналду. Он тоже голеадор такой, долго держит себя в форме. Но ты за Месси, тебе прежде всего нравится его магия игры?

– Мне нравится, как он владеет мячом, читает игру. Очень много реально крутых футболистов, но у каждого есть свой вкус, свои любимые игроки. У меня вот Месси, – сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».

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