У Аллера злокачественная опухоль яичка. Он пройдет химиотерапию и пропустит несколько месяцев

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У форварда дортмундской «Боруссии» выявили злокачественную опухоль яичка.

Диагноз Себастьяна Аллера подтвердило гистологическое исследование.

Теперь 28-летний футболист должен пройти курс химиотерапии. В связи с этим форвард пропустит несколько месяцев.

«Теперь Себастьян получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие.

Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма. Наши мысли с ним в это трудное время», – сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Аллер был приобретен у «Аякса» за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро в начале июля.

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