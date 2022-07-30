У Аллера злокачественная опухоль яичка. Он пройдет химиотерапию и пропустит несколько месяцев

У форварда дортмундской выявили злокачественную опухоль яичка.

Диагноз Себастьяна Аллера подтвердило гистологическое исследование.

Теперь 28-летний футболист должен пройти курс химиотерапии. В связи с этим форвард пропустит несколько месяцев.

«Теперь Себастьян получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие.

Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма. Наши мысли с ним в это трудное время», – сказал спортивный директор «Боруссии» .

Аллер был приобретен у «Аякса» за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро в начале июля.

Холанда в «Боруссии» заменит Себастьян Аллер. Это очень грамотный трансфер