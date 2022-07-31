Магомед Анкалаев нокаутировал Энтони Смита на UFC 277

В Далласе проходит UFC 277, где в первом бою мейн-карда встретились полутяжеловесы и .

Анкалаев забрал первый раунд, проведя несколько точных взрывных серий, после чего Смит пошел в борьбу в самом начале второго отрезка. Но Магомед успешно защитился, сам оказался сверху соперника и добил его, победив техническим нокаутом.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что победитель этого боя следующим сразится за титул в полутяжелом дивизионе.

«Анкалаев давно готов к титульнику». К концу года у России может появиться новый чемпион UFC: сегодня ночью претендентский бой