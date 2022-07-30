Клопп выиграл 12-й трофей в качестве тренера, 7 из них – с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Суперкубок Англии Футбол

Юрген Клопп завоевал 7-й трофей в качестве главного тренера «Ливерпуля».  

Сегодня мерсисайдцы обыграли «Манчестер Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии.

Немецкий специалист руководит командой c 2015 года. Под его руководством она одержала победу в АПЛ (в 2020 году), Лиге чемпионов (2019), Суперкубке УЕФА (2019), на клубном чемпионате мира (2019), в Кубке Лиги (2022) и Кубке Англии (2022). 

Всего на счету Клоппа 12 трофеев. Ранее он дважды выигрывал Бундеслигу и Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией», а также один раз одержал победу в Кубке Германии. 

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