Клопп выиграл 12-й трофей в качестве тренера, 7 из них – с «Ливерпулем»

завоевал 7-й трофей в качестве главного тренера .

Сегодня мерсисайдцы обыграли (3:1) в матче за .

Немецкий специалист руководит командой c 2015 года. Под его руководством она одержала победу в (в 2020 году), Лиге чемпионов (2019), Суперкубке УЕФА (2019), на клубном чемпионате мира (2019), в Кубке Лиги (2022) и Кубке Англии (2022).

Всего на счету Клоппа 12 трофеев. Ранее он дважды выигрывал Бундеслигу и Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией», а также один раз одержал победу в Кубке Германии.