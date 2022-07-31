Аманда Нуньес победила Джулианну Пенью единогласным решением судей на UFC 277

Теги легчайший вес женские бои UFC Аманда Нуньес Джулианна Пенья Бокс/MMA/UFC

В Далласе (Техас) завершился турнир UFC 277, в главном событии которого встретились чемпионка в легчайшем весе Джулианна Пенья и Аманда Нуньес.

Победу одержала бразильская спортсменка, вернувшая себе титул в весовой категории до 61 килограмма.

Нуньес доминировала над соперницей на протяжении пяти раундов, став победительницей на карточках всех судей (50-45, 50-44, 50-43).

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