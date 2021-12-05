«Атлетико» вышел в плей-офф ЛЧ, «Милан» занял последнее место в группе B, «Порту» сыграет в ЛЕ

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Команды квартета B в Лиге чемпионов сыграли заключительные матчи на групповом этапе.

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» (2:1), «Атлетико» в гостях был сильнее «Порту» (3:1).

«Ливерпуль», заранее обеспечивший себе первое место и участие в плей-офф ЛЧ, закончил групповой этап с 18 очками.

«Атлетико» с 7 очками занял второе место и также сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

«Порту» закончил групповой этап на третьем месте (5 очков) и сыграет в стыковых матчах Лиги Европы за право выступить в 1/8 финала турнира.

«Милан» с 4 очками стал последним и не будет играть в еврокубках весной.

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