«Атлетико» вышел в плей-офф ЛЧ, «Милан» занял последнее место в группе B, «Порту» сыграет в ЛЕ

Команды квартета B в Лиге чемпионов сыграли заключительные матчи на групповом этапе.

на выезде обыграл (2:1), в гостях был сильнее (3:1).

«Ливерпуль», заранее обеспечивший себе первое место и участие в плей-офф ЛЧ, закончил групповой этап с 18 очками.

«Атлетико» с 7 очками занял второе место и также сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

«Порту» закончил групповой этап на третьем месте (5 очков) и сыграет в стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала турнира.

«Милан» с 4 очками стал последним и не будет играть в еврокубках весной.