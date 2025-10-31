Слуцкий после 1:0 с «Шэньчжэнем»: «Рад, что команда проявила боевой дух, профессионалам. Благодарен за сегодняшние усилия»

Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Шэньчжэнем» (1:0).

Команды встречались в 29-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 2-й минуте Андре Луис открыл счет в матче, этот гол стал победным.

«Шанхай Шэньхуа» вышел на второе место благодаря осечке «Чэнду» против «Хэнаня» (1:2) и вместе с «Шанхай Порт» претендует на чемпионство в Суперлиге Китая за тур до финиша. Команда Леонида Слуцкого не пропустила в матче чемпионата впервые с 23 августа, тогда победили «Циндао Хайню» (2:0).

За одну игру до окончания турнира чемпион еще неизвестен: «Порт» лидирует с 63 очками, «Шэньхуа» идет вторым, набрав 61. Чтобы стать чемпионом, «Шанхаю» Слуцкого нужно поражение «Порта» и собственная победа. Если «Порт» наберет очки, команда сохранит чемпионский титул за счет преимущества по личным встречам (1:1 в 1-м круге, 2:1 – во 2-м).

«Сейчас команде нелегко избавиться от всех негативных ощущений и усердно работать, чтобы раз за разом побеждать. Я благодарен ей за сегодняшние усилия.

На самом деле я не особо думал о ментальном состоянии игроков перед сегодняшним матчем. Менталитет каждого – это взлеты и падения, все зависит от того, как каждый реагирует на происходящее. Я рад, что команда смогла избавиться от плохого настроения и проявить боевой дух, который должен быть у профессионального футболиста», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

Решающие матчи состоятся 22 ноября и начнутся в 10:30 по московскому времени.«Шанхай» Слуцкого встретится на выезде с «Тяньцзинем» – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, для титула нужна только своя победа и поражение лидера. «Порт» в параллельном матче сразится в гостях с «Далянем».